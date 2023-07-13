АЕК знищив Шахтар на літніх зборах. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – АЕК в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – АЕК – 0:5

Голи: Гарсія, 12, 40, 65, Зіні, 83, 86

Вилучення: Удод, 28 (дві жовті) – Амрабат, 15 (дві жовті)

АЕК досить просто повів у рахунку – Гарсія залишився в центрі штрафного один та без проблем переправив м'яч у ворота. Перед перервою нападник розхитав Бондаря, оформивши дубль, а вже в другому таймі скористався привозом захисту Шахтаря та записав до свого активу хет-трик.

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На цьому муки "гірників" не закінчились – Зіні оформив дубль за 3 хвилини, зробивши рахунок 0:5 на користь АЕКа. До слова, команди догравали в меншості – Удод та Амрабат були вилучені ще в першому таймі.