АЕК уничтожил Шахтер на летних сборах. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – АЕК в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – АЕК – 0:5

Голы: Гарсия, 12, 40, 65, Зини, 83, 86

Удаления: Удод, 28 (две желтые) – Амрабат, 15 (две желтые)

АЕК довольно просто повел в счете – Гарсия остался в центре штрафной один и без проблем переправил мяч в ворота. Перед перерывом нападающий расшатал Бондаря, оформив дубль, а уже во втором тайме воспользовался привозом защиты Шахтера и записал в свой актив хет-трик.

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На этом мучения "горняков" не закончились – Зини оформил дубль за 3 минуты, сделав счет 0:5 в пользу АЕКа. К слову, команды доигрывали в меньшинстве – Удод и Амрабат были удалены еще в первом тайме.