Шахтар зустрічається з АЕКом на міжсезонних зборах. Дивитися матч наживо можна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – АЕК розпочнеться о 18:00. Це другий матч чемпіонів України на зборах у Нідерландах. П'ять днів тому підопічні Патріка ван Леувена розписали яскраву нічию з АЗ Алкмар (3:3). У сьогоднішньому матчі в старті зіграє учасник Євро-2023 – грузин Георгій Гочолейшвілі.

Шахтар отримав потужне підсилення на зборах у Нідерландах – попереду дуель з АЕКом

Греки встигли зіграти вже два спаринги. АЕК почав збори поразкою від загребської Локомотиви з мінімальним рахунком, але потім розгромив бельгійський Антверпен (3:0). В складі суперника донеччан у стартовому складі вийшов один із найкращих легіонерів у історії київського Динамо Домагой Віда.

Стартові склади:

Шахтар: Твардовський – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Кастільйо, Глущенко, Удод – Зубков, Келсі, Топалов

АЕК: Атанасіадіс – Рота, Віда, Мукуді, Хайсафі – Шиманскі – Амрабат, Джонсон, Ел'яссон – Цубер, Гарсія