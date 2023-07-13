Шахтер встречается с АЕКом на межсезонном сборе. Смотреть матч вживую можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Шахтер – АЕК начнется в 18:00. Это второй матч чемпионов Украины на сборах в Нидерландах. Пять дней тому назад подопечные Патрика ван Леувена расписали яркую ничью с АЗ Алкмар (3:3). В сегодняшнем матче в старте сыграет участник Евро-2023 – грузин Георгий Гочолейшвили.

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Греки успели сыграть уже два спарринга. АЕК начал сбор поражением от загребской Локомотивы с минимальным счетом, но затем разгромил бельгийский Антверпен (3:0). В составе соперника дончан в стартовом составе вышел один из лучших легионеров в истории киевского Динамо Домагой Вида.

Стартовые составы:

Шахтер: Твардовский – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Кастильо, Глущенко, Удод – Зубков, Келси, Топалов

АЕК: Атанасиадис – Рота, Вида, Мукуди, Хайсафи – Шимански – Амрабат, Джонсон, Элиассон – Цубер, Гарсия