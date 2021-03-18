"Запевняю вас, що кожен у Шахтарі, від гравців до тренера, від медперсоналу до менеджменту, від президента до керівника складу, вірить у камбек з Ромою. Ми всі переконані, що зможемо це зробити. І будемо намагатися це зробити до останньої секунди матчу. Наша команда викладеться на 200%, щоб довести, що перший матч був просто випадковістю, помилкою.

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Ми хочемо все перевернути і вийти до чвертьфіналу Ліги Європи. Ми усвідомлюємо свої сили і дуже віримо в себе. Всім разом, граючи один за одного, у нас є можливість реалізувати цей камбек і продовжити нашу європейську подорож", – цитує Трубіна Команда 1.

Протистояння Шахтаря та Роми заплановане на 18 березня, початок о 19:55. Нагадаємо, у першому матчі підопічні Каштру розгромно поступились римлянам (0:3).

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