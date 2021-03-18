"Уверяю вас, что каждый в Шахтере, от игроков до тренера, от медперсонала до менеджмента, от президента до управляющего складом, верит в камбэк с Ромой. Мы все убеждены, что сможем это сделать. И будем пытаться это сделать до последней секунды матча. Наша команда выложится на 200%, чтобы доказать, что первый матч был просто случайностью, ошибкой.

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Мы хотим все перевернуть и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Мы осознаем свои силы и очень верим в себя. Всем вместе, играя друг за друга, у нас есть возможность реализовать этот камбэк и продолжить наше европейское путешествие", – цитирует Трубина Команда 1.

Противостояние Шахтера и Ромы запланировано на 18 марта, начало в 19:55. Напомним, в первом матче подопечные Каштру разгромно уступили римлянам (0:3).

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