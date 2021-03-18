"Як ви вже всі знаєте, техногенна комісія Києва заборонила проведення матчу Шахтар – Рома з глядачами. Це рішення викликало хвилю обурення уболівальників ФК Шахтар. Через це, хотів би поставити кілька запитань керівництву міста:

- Чому рішення про проведення матчу без глядачів ухвалене фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі уболівальників перебували в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва?

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- Що заважало оприлюднити його за 2-3 дні до матчу, або минулого тижня? Адже проводячи аналогії, ситуація нагадує відвідування ресторану, коли ви прийшли, зробили замовлення, а через 15 хвилин вам кажуть покинути приміщення, тому що ресторан закритий через рішення техногенної комісії Києва.

- Чому, роблячи свої заяви, офіційні особи керувалися цифрою у 35 тисяч, хоча реальна цифра кількості уболівальників, які були б присутні на матчі, не перевищує 14 тисяч?

- Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, в той час як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж у перерахованих вище закладах.

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- У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий "Буковель". Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?

ФК Шахтар і вболівальники клубу по всій Україні уважно чекають відповідей відповідальних осіб, які допустили подібне рішення. Однак є тверда впевненість, що питання так і залишаться без відповідей.

Зі свого боку хочу відзначити, що вболівальники клубу отримають повне повернення коштів, витрачених на купівлю квитків. Продукти харчування, які були закуплені під організацію проведення матчу, будуть передані в дитячі будинки та лікарні", – зазначив Палкін у своєму Facebook.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться сьогодні, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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