Шахтар – Рома без глядачів: Палкін поставив владі Києва жорсткі запитання
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін обурений рішенням Київської міської ради не пустити вболівальників на матч Ліги Європи проти Роми.
"Як ви вже всі знаєте, техногенна комісія Києва заборонила проведення матчу Шахтар – Рома з глядачами. Це рішення викликало хвилю обурення уболівальників ФК Шахтар. Через це, хотів би поставити кілька запитань керівництву міста:
- Чому рішення про проведення матчу без глядачів ухвалене фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі уболівальників перебували в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва?
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- Що заважало оприлюднити його за 2-3 дні до матчу, або минулого тижня? Адже проводячи аналогії, ситуація нагадує відвідування ресторану, коли ви прийшли, зробили замовлення, а через 15 хвилин вам кажуть покинути приміщення, тому що ресторан закритий через рішення техногенної комісії Києва.
- Чому, роблячи свої заяви, офіційні особи керувалися цифрою у 35 тисяч, хоча реальна цифра кількості уболівальників, які були б присутні на матчі, не перевищує 14 тисяч?
- Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, в той час як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж у перерахованих вище закладах.
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- У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий "Буковель". Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?
ФК Шахтар і вболівальники клубу по всій Україні уважно чекають відповідей відповідальних осіб, які допустили подібне рішення. Однак є тверда впевненість, що питання так і залишаться без відповідей.
Зі свого боку хочу відзначити, що вболівальники клубу отримають повне повернення коштів, витрачених на купівлю квитків. Продукти харчування, які були закуплені під організацію проведення матчу, будуть передані в дитячі будинки та лікарні", – зазначив Палкін у своєму Facebook.
Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться сьогодні, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.
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