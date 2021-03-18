"Який костюм я одягну, якщо Рома виграє Лігу Європи? Ніякий. Тоді в Шахтарі був єдиний ексклюзивний випадок у моїй кар’єрі. Він більше ніколи не повториться. З одного боку, я дуже радий, що з’явилася ще одна можливість відвідати Україну. Це мій другий дім, тут прекрасна атмосфера, мені приємно бачити всіх вас. З іншого, було дуже-дуже важко грати проти Шахтаря, проти своїх друзів, проти людей, які дуже багато дали мені в житті.

Шахтар – Рома – 1:2 – відео голів

Якщо говорити про емоції, мені сьогодні було приємно опинитися в Києві. Чи хотів би ще зіграти проти української команди? Так, звичайно. Єдине, я більше не хотів би зустрічатися з Шахтарем, але кожен візит в Україну для мене приємний. Розумію, що в цьому сезоні такого більше не трапиться, але в майбутньому – чому б ні", – заявив Фонсека.

Нагадаємо, у п'ятницю відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи, на якому Рома дізнається наступного суперника.

Шахтар вдруге програв Ромі та безславно вилетів із Ліги Європи