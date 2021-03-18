"Какой костюм я надену, если Рома выиграет Лигу Европы? Никакой. Тогда в Шахтере был единственный эксклюзивный случай в моей карьере. Он больше никогда не повторится. С одной стороны, я очень рад, что появилась еще одна возможность посетить Украину. Это мой второй дом, здесь прекрасная атмосфера, мне приятно видеть всех вас. С другой стороны, было очень-очень трудно играть против Шахтера, против своих друзей, против людей, которые очень много дали мне в жизни.

Шахтер – Рома – 1:2 – видео голов

Если говорить об эмоциях, мне сегодня было приятно оказаться в Киеве. Хочу ли еще сыграть против украинской команды? Да, конечно. Единственное, я больше не хотел бы встречаться с Шахтером, но каждый визит в Украину для меня приятный. Понимаю, что в этом сезоне такого больше не случится, но в будущем – почему бы нет", – заявил Фонсека.

Напомним, в пятницу состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, на которой Рома узнает следующего соперника.

Шахтер во второй раз проиграл Роме и бесславно вылетел из Лиги Европы