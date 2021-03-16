Шахтар – Рома: Палкін вірить у камбек "гірників" у матчі-відповіді Ліги Європи
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив шанси підопічних Луїша Каштру пробитись у чвертьфінал другого за силою євротурніру.
"Шанси завжди є. Питання в тому, що на цю гру треба просто чудово налаштуватися. Тим паче, що наразі перебуваємо на моральному підйомі.
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Тому я гадаю, що головне – добре налаштуватися. Психологічно бути, з одного боку, розслабленими, з іншого боку – зосередженими. Якщо ці два фактори будуть наявні… Тим паче, ми граємо вдома – будуть уболівальники. Я сподіваюсь, дванадцятий гравець нам допоможе", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, матч-відповідь між українською та італійською командами відбудеться у четвер, 18 березня. Початок зустрічі о 19:55.
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