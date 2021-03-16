"Шансы всегда есть. Вопрос в том, что на эту игру надо просто очень хорошо настроиться. Тем более, что на данный момент находимся на моральном подъеме.

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Поэтому я думаю, что главное – хорошо настроиться. Психологически быть, с одной стороны, расслабленными, с другой стороны – сконцентрированными. Если эти два фактора будут присутствовать... Тем более, мы играем дома – будут болельщики. Я надеюсь, двенадцатый игрок нам поможет", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, ответный матч между украинской и итальянской командами состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи в 19:55.

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