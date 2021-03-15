"Фонсека зазвичай не говорить в кінці матчу, але після матчу з Пармою майже ніхто не говорив. Ми знаємо, що помилялися. Це був не найкращий час говорити що-небудь, крім вибачень, тому що це був дуже важливий матч.

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Треба їхати в Київ і не думати, що це буде легко. Потім Наполі, гра з яким буде для нас фіналом", – цитує Лопеса DAZN.

Нагадаємо, вже 18 березня відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома. У першому поєдинку підопічні Фонсеки розгромили команду Каштру з рахунком 3:0.

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