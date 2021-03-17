Рома далеко не в оптимальному складі зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

Паулу Фонсека взяв до Києва 20 футболістів, повідомляє офіційний Twitter "вовків".

Шахтар – Рома: прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Троє лідерів не допоможуть команді через травми. Хавбек Верету та захисник Смоллінг продовжують свою реабілітацію, а екс-"гірник" Мхітарян зазнав пошкодження якраз у першому матчі. Едін Джеко відіграв повний поєдинок у чемпіонаті, що свідчить про готовність нападника.

Нагадаємо, першу зустріч Рома виграла з рахунком 3:0. Домашня гра Шахтаря відбудеться 18 березня, початок о 19:55.

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