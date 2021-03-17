Рома далеко не в оптимальном составе сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера.

Паулу Фонсека взял в Киев 20 футболистов, сообщает официальный Twitter "волков".

Шахтер – Рома: прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Трое лидеров не помогут команде из-за травм. Хавбек Верету и защитник Смоллинг продолжают свою реабилитацию, а экс-"горняк" Мхитарян получил повреждение как раз в первом матче. Эдин Джеко сыграл полный поединок в чемпионате, что свидетельствует о готовности нападающего.

Напомним, первую встречу Рома выиграла со счетом 3:0. Домашняя игра Шахтера состоится 18 марта, начало в 19:55.

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