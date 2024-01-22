Шахтер – Пюник: онлайн-трансляция матчу – Кевин сразу же дебютирует
22 января 14:12 - Читати українською
Шахтер и Пюник встречаются в первом спарринге команды Пушича в 2024 году. Составы и онлайн-трансляция матча смотрите на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Пюник в этой новости, стартует в 14:30. Из-за непогоды накануне сорвался спарринг против Лудогорца. Следовательно, дебютировать в новом году придется против гегемона чемпионата Армении. Отмечаем, что 15-миллионный новичок "горняков" Кевин попал в стартовый состав. Очевидно, будет играть бразилец на родной позиции левого вингера. В запасе оказался другой дебютант Лацабидзе, о трансфере которого еще даже не объявили.
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