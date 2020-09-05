"Тренировочный матч имеет специфические характеристики для анализа ребят, которые не так часто используются в течение сезона. Это хорошая возможность их посмотреть. Понятно, что координация, когда играет привычный стартовый состав, отличается от той, что мы увидели сегодня. Самоотдача была. В первом тайме мы сделали две ошибки, которые стали роковыми, и подарили сопернику два гола. Второй же удался лучше: доминировали над Олимпиком и контролировали игру. В целом это игра для хорошего анализа.

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Молодежь? Это очень большой скачок – от Академии в первую команду. Конечно, им нужно время. Есть ребята, которые более подготовлены, чем другие. Даже те, кто находится с нами, сейчас в процессе эволюции. Им нужно дать время, дать понять, что на пути еще будут сложности. Некоторые придут к высокому уровню ранее. Но у всех должно быть терпение: как у игроков, так и у тренеров. Проект клуба именно такой – развивать молодежь и доводить до первой команды, чтобы ребята были эффективными на поле. Эти матчи являются составной данного процесса. Мы рады, что можем давать возможность молодым футболистам выступать в первой команде", – цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, следующий официальный поединок Шахтера состоится 12 сентября, "горняки" приедут в гости к Руху.

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