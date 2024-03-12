Вже на 4-й хвилині Азаров міг відкрити рахунок у грі справжнім шедевром, але його постріл з 30-ти метрів влучив у стійку, а від спини кіпера – на кутовий. "Гірники" обстрілювали ворота Кемкіна до 24-ї хвилини, коли Судаков ударом з пенальті відкрив рахунок у грі.

Шахтар на класі розібрався з Минаєм і закріпив лідерство в УПЛ

Вже через 6 хвилин Сікан подвоїв перевагу Шахтаря, точно пробивши у кут з-за меж штрафного після пасу Кевіна. Після цього моменти мали Зубков, Судаков та Кевін, але гра так і завершилась з рахунком 2:0.