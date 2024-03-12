Уже на 4-й минуте Азаров мог открыть счет в игре настоящим шедевром, но его выстрел с 30-ти метров попал в стойку, а от спины кипера – на угловой. "Горняки" обстреливали ворота Кемкина до 24-й минуты, когда Судаков ударом с пенальти открыл счет в игре.

Шахтер на классе разобрался с Минаем и закрепил лидерство в УПЛ

Спустя 6 минут Сикан удвоил преимущество Шахтера, точно пробив в угол из-за пределов штрафной после паса Кевина. После этого моменты имели Зубков, Судаков и Кевин, но игра так и завершилась со счетом 2:0.