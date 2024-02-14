Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо має кадрові проблеми перед зустріччю з Шахтарем у плей-офф Ліги Європи.

Провансальці перед матчем з українським клубом мають значні проблеми зі складом через низку травм. Проти Шахтаря точно не зіграє сенегальський вінгер Ісмаїла Сарр, оскільки відбуватиме дискваліфікацію.

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Як повідомляє La Provence, на тренуванні в середу, 14 лютого, були відсутні Шансель Мбемба та Жордан Верету. Захисник тільки повернувся з Кубка Африки, де з командою дійшов до півфіналу турніру, а півзахисник досі відновлюється після травми. Також не зможуть зіграти Уліссес Гарсія та Жан Онана, які не були включені в заявку на єврокубки.

З іншого боку, півзахисник Жоффрей Кондогбія, а також крайній захисник Амір Мурільйо тренувалися в загальній групі.

Нагадаємо, що Марсель зіграє проти Шахтаря в четвер, 15 лютого. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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