Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо имеет кадровые проблемы перед встречей с Шахтером в плей-офф Лиги Европы.

Провансальцы перед матчем с украинским клубом имеют значительные проблемы с составом из-за ряда травм. Против Шахтера точно не сыграет сенегальский вингер Исмаила Сарр, поскольку будет отбывать дисквалификацию.

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Как сообщает La Provence, на тренировке в среду, 14 февраля, отсутствовали Шансель Мбемба и Жордан Верету. Защитник только вернулся с Кубка Африки, где с командой дошел до полуфинала турнира, а полузащитник до сих пор восстанавливается после травмы. Также не смогут сыграть Улиссес Гарсия и Жан Онана, которые не были включены в заявку на еврокубки.

С другой стороны, полузащитник Жоффрей Кондогбия, а также крайний защитник Амир Мурильо тренировались в общей группе.

Напомним, что Марсель сыграет против Шахтера в четверг, 15 февраля. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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