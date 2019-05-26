Шахтар – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 31-го туру УПЛ приймає Маріуполь. Анонс та прогнозна матч читайте на "Футбол 24".

Перед найбільш одіозним дербі України донецький Шахтар вже не має ніяких завдань. Чемпіонат виграно ще у позаминулому турі, на мідвіку напіврезерв розписав нічию з Динамо, тож можна вже і відпустити основних бразильців у відпустку. Зокрема, проти Маріуполя не зіграють Нем, Ісмаїлі та Тайсон, а Мораєс отримав перелом ребер – настільки сильний, що доводилось тренуватися та радісно святкувати чемпіонство разом з командою. Словом, Маріуполь сьогодні матиме шикарний шанс здобути першу за кількадесят матчів перемогу над заклятими братами.

"Родзинки"

– Маріуполь може зазнати 250-ї поразки в Чемпіонатах

– Шахтар востаннє втрачав домашні очки з маріупольцями ще у 1998 році

– Гірники перемагають азовський клуб з 19 жовтня 2013 року впродовж 11-ти матчів поспіль.

В ігровому плані азовці виглядають дуже непогано. В останніх п'яти турах вони мінімально поступилися Шахтарю (щоправда, "гірники" не забили два пенальті) та гідно програли Динамо, але перемогли Зорю, Львів та відібрали очки в Олександрії. На фоні рівних собі підопічні Олександра Бабича виглядають по-справжньому симпатично – та і в дербі проти команди Фонсеки вони виступають доволі цікаво. Так, у Харкові в матчі першого кола Шахтар здобув дуже непросту перемогу, кілька разів відверто відскочивши, а на виїзді перший з трьох голів у ворота Худжамова прилетів аж на 60-й хвилині.

"Біжу за попкорном, зараз включаться кротоботи", – Рафаїлов традиційно жорстко потролив Шахтар перед матчем з Маріуполем

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Хочолава – Яворський

Травмовані: Майкон, Тотовицький, Мораєс (Шахтар)

Відсутні з інших причин: Чоботенко, Кірюханцев, Піхальонок, Ігнатенко, Чурко, Борячук (умови оренди) – Ісмаїлі, Нем, Тайсон (відпустка)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Маріуполь

Шахтар: Шевченко – Бутко, Ордець, Кривцов, Матвієнко – Коваленко, Антоніо – Тете, Соломон, Фернандо – Кайоде

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Биков, Дава, Демірі – Федорчук, Горбунов – Вакула, Мишньов, Тищенко – Фомін

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Шахтар з великою долею вірогідності випустить якщо не зовсім резерв, то щось дуже схоже не нього. Маріуполь же вміє грати у футбол, тому зараз випала найкраща нагода не просто зачепитись за очки, а й виграти. Йожеф Сабо колись обіцяв поставити донецькому Металургу пам'ятник за перемогу над "гірниками" – може, і підопічним Бабича щось перепаде.