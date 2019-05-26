Шахтер – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 31-го тура УПЛ принимает Мариуполь. Анонс и прогнозная матче читайте на "Футбол 24".

Перед самым одиозным дерби Украины донецкий Шахтер уже не имеет никаких задач. Чемпионат выигран ещё в позапрошлом туре, на мидуике полурезерв расписал ничью с Динамо, поэтому можно уже и отпустить основных бразильцев в отпуск. В частности, против Мариуполя не сыграют Нем, Исмаили и Тайсон, а Мораес получил перелом ребер – настолько сильный, что приходилось тренироваться и радостно праздновать чемпионство вместе с командой. Словом, Мариуполь сегодня будет иметь шикарный шанс одержать первую за несколько матчей победу над заклятыми братьями.

"Изюминки"

– Мариуполь может понести 250-е поражение в чемпионатах

– Шахтер в последний раз терял домашние очки с мариупольцами еще в 1998 году

– Горняки побеждают азовский клуб с 19 октября 2013 в течение 11-ти матчей подряд.

В игровом плане азовцы выглядят очень неплохо. В последних пяти турах они минимально уступили Шахтеру (правда, "горняки" не забили два пенальти) и достойно проиграли Динамо, но победили Зарю, Львов и отобрали очки у Александрии. На фоне равных себе подопечные Александра Бабича выглядят по-настоящему симпатично – да и в дерби против команды Фонсеки они выступают довольно интересно. Так, в Харькове в матче первого круга Шахтер добыл очень непростую победу, несколько раз откровенно отскочив, а на выезде первый из трёх голов в ворота Худжамова прилетел аж на 60-й минуте.

"Бегу за попкорном, сейчас включатся кротоботы", – Рафаилов традиционно жестко потролил Шахтер перед матчем с Мариуполем

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Хочолава – Яворский

Травмированные: Майкон, Тотовицкий, Мораес (Шахтер)

Отсутствуют по другим причинам: Чоботенко, Кирюханцев, Пихальонок, Игнатенко, Чурко, Борячук (условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Мариуполь

Шахтер: Шевченко – Бутко, Ордец, Кривцов, Матвиенко – Коваленко, Антонио – Тете, Соломон, Фернандо – Кайоде

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Быков, Дава, Демири – Федорчук, Горбунов – Вакула, Мишнёв, Тищенко – Фомин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Шахтер с большой долей вероятности выпустит если не совсем резерв, то что-то очень похожее не него. Мариуполь же умеет играть в футбол, поэтому сейчас выпала лучшая возможность не просто зацепиться за очки, но и выиграть. Йожеф Сабо когда-то обещал поставить донецкому Металлургу памятник за победу над "горняками" – может, и подопечным Бабича что-то перепадёт.