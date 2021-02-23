Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розраховує на підтримку трибун під час зустрічі з ізраїльтянами.

"Сподіваюся, вболівальники вже повернулися назавжди. І хочеться, щоб в матчі з Маккабі вони нас підтримали, щоб було багато уболівальників.

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Хочу побачити стадіон, заповнений фанами. Їх нам дуже не вистачає", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

У першій зустрічі цих суперників в Ізраїлі Шахтар впевнено переміг (2:0), матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 19:55. Нагадаємо, київська влада дала дозвіл на часткове заповнення трибун НСК Олімпійський.

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