Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассчитывает на поддержку трибун во время встречи с израильтянами.

"Надеюсь, болельщики уже вернулись навсегда. И хочется, чтобы в матче с Маккаби они нас поддержали, чтобы было много болельщиков.

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Хочу увидеть стадион, заполненный фанами. Их нам очень не хватает", – цитирует Каштру официальный сайт клуба.

В первой встрече этих соперников в Израиле Шахтер уверенно победил (2:0), ответный матч состоится 25 февраля, начало в 19:55. Напомним, киевская власть дала разрешение на частичное заполнение трибун НСК Олимпийский.

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