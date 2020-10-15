Поєдинок 6-го туру УПЛ між Шахтарем та Львовом відбудеться за порожніх трибун.

Рішення було прийняте через заборону Кабінету міністрів проводити спортивні змагання із уболівальниками на трибунах, окрім міжнародних турнірів, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Зазначимо, що матч буде проводитись у Києві на НСК Олімпійський. Столиця України з 12 жовтня потрапила до списку із 17 обласних центрів, які перейшли в помаранчеву зону, що забороняє проведення спортивних змагань за участю понад 220 осіб.

Нагадаємо, матч 6-го туру Шахтар – Львів відбудеться 17 жовтня, початок о 17:00.

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