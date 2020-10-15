Поединок 6-го тура УПЛ между Шахтером и Львовом состоится при пустых трибунах.

Решение было принято из-за запрета Кабинета министров проводить спортивные соревнования с болельщиками на трибунах, кроме международных турниров, информирует официальный сайт Шахтера.

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Отметим, что матч будет проводиться в Киеве на НСК Олимпийский. Столица Украины с 12 октября попала в список из 17 областных центров, которые перешли в оранжевую зону, что запрещает проведение спортивных соревнований с участием более 220 человек.

Напомним, матч 6-го тура Шахтер – Львов состоится 17 октября, начало в 17:00.

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