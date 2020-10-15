"Що стосується воротарів збірної... Бущан зробив відмінний прорив, але я хочу ще сказати, що прекрасно себе проявляє Різник. Я б сказав, що це потенційний клієнт для грандів українського футболу. Я думаю, для Шахтаря. Він мені дуже нагадує Пятова в молоді роки.

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У нього відмінний вибір позиції, він швидкий, гнучкий, добре грає ногами, читає гру, спокійний. Він не сильно високий, але добре грає на виходах. Також і щодо Бущана, який читає гру, хороший у рамці, відмінно грає ногами – що лівою, що правою.

Можливо, на виходах йому трохи в якомусь моменті можна додати. У нього є невелика проблема з цим, але в рамці він відмінно стоїть", – наводить слова Шевчука Великий футбол.

До слова, Різник провів 5 матчів у складі Ворскли в поточному сезоні, тричі залишивши свої ворота сухими та пропустивши 4 голи. Полтавці з 11 пунктами є лідерами чемпіонату України, поступаючись Динамо лише за різницею м'ячів.

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