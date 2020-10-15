Шевчук рекомендує Різника Шахтарю – екс-захисник "гірників" бачить у воротарі Ворскли "нового Пятова"
Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук вражений здібностями Дмитра Різника, який отримав дебютний виклик до національної команди.
"Що стосується воротарів збірної... Бущан зробив відмінний прорив, але я хочу ще сказати, що прекрасно себе проявляє Різник. Я б сказав, що це потенційний клієнт для грандів українського футболу. Я думаю, для Шахтаря. Він мені дуже нагадує Пятова в молоді роки.
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У нього відмінний вибір позиції, він швидкий, гнучкий, добре грає ногами, читає гру, спокійний. Він не сильно високий, але добре грає на виходах. Також і щодо Бущана, який читає гру, хороший у рамці, відмінно грає ногами – що лівою, що правою.
Можливо, на виходах йому трохи в якомусь моменті можна додати. У нього є невелика проблема з цим, але в рамці він відмінно стоїть", – наводить слова Шевчука Великий футбол.
До слова, Різник провів 5 матчів у складі Ворскли в поточному сезоні, тричі залишивши свої ворота сухими та пропустивши 4 голи. Полтавці з 11 пунктами є лідерами чемпіонату України, поступаючись Динамо лише за різницею м'ячів.
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