Шахтар – Інгулець: Лавриненко розповів, що йому сказав Фонсека перед матчем фіналу Кубка України

Головний тренер інгульця Сергій Лавриненко прокоментував поразку від Шахтаря (0:4) у фіналі Кубка України.

"Я сказав хлопцям, що вони молодці, подякував їм за період до фіналу і за цей матч також. Ми реально розуміли, що на сьогодні в Україні, напевно, немає команди, яка могла б скласти Шахтарю конкуренцію.

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Усі бразильці, що вийшли на поле, творять дива. "Гірники" вели в рахунку, ще й спіймали кураж. Так, ми припустилися помилок, але якщо в Першій лізі вони проходять, то тут реалізація стовідсоткова.

Фонсека сказав, що ми вже переможці, коли дісталися фіналу, є командою, яка вже заслужила на повагу. Було дуже приємно чути це від такого фахівця, так само як і те, що після фінального свистка хлопці з Шахтаря підходили й дякували нам за проведений матч.

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Хоч ми програли 0:4 і перевага суперника була відчутною, мені нема в чому дорікнути своїм футболістам. Вони намагалися, наскільки могли. У Першій лізі маємо 5 замін, а в Прем’єр-лізі – 3. Потрібно було за нашими правилами грати: можливо, хоч якось були б у рівних умовах. Це жарт, звісно", – цитує Лавриненка офіційний сайт Шахтаря.