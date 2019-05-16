toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Шахтар – Інгулець: Лавриненко розповів, що йому сказав Фонсека перед матчем фіналу Кубка України

16 травня 11:57 10611 Читать на русском
Шахтар – Інгулець: Лавриненко розповів, що йому сказав Фонсека перед матчем фіналу Кубка України
Сергій Лавриненко / ФК Черкаський Дніпро

Головний тренер інгульця Сергій Лавриненко прокоментував поразку від Шахтаря (0:4) у фіналі Кубка України.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Я сказав хлопцям, що вони молодці, подякував їм за період до фіналу і за цей матч також. Ми реально розуміли, що на сьогодні в Україні, напевно, немає команди, яка могла б скласти Шахтарю конкуренцію.

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Усі бразильці, що вийшли на поле, творять дива. "Гірники" вели в рахунку, ще й спіймали кураж. Так, ми припустилися помилок, але якщо в Першій лізі вони проходять, то тут реалізація стовідсоткова.

Фонсека сказав, що ми вже переможці, коли дісталися фіналу, є командою, яка вже заслужила на повагу. Було дуже приємно чути це від такого фахівця, так само як і те, що після фінального свистка хлопці з Шахтаря підходили й дякували нам за проведений матч.

Шахтар завоював 13-й Кубок України – найкращі миттєвості святкування "гірників"

Хоч ми програли 0:4 і перевага суперника була відчутною, мені нема в чому дорікнути своїм футболістам. Вони намагалися, наскільки могли. У Першій лізі маємо 5 замін, а в Прем’єр-лізі – 3. Потрібно було за нашими правилами грати: можливо, хоч якось були б у рівних умовах. Це жарт, звісно", – цитує Лавриненка офіційний сайт Шахтаря.

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3832
Теги
Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар -- --------- Сергій Лавриненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
4
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук