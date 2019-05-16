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Шахтер – Ингулец: Лавриненко рассказал, что ему сказал Фонсека перед матчем финала Кубка Украины

16 мая 11:57 454 Читати українською
Шахтер – Ингулец: Лавриненко рассказал, что ему сказал Фонсека перед матчем финала Кубка Украины
Сергей Лавриненко / ФК Черкасский Днепр

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от Шахтера (0:4) в финале Кубка Украины.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Я сказал ребятам, что они молодцы, поблагодарил их за период до финала и за этот матч также. Мы реально понимали, что на сегодня в Украине, наверное, нет команды, которая могла бы составить Шахтеру конкуренцию.

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Все бразильцы, которые вышли на поле, творят чудеса. "Горняки" вели в счете, еще и поймали кураж. Да, мы допустили ошибки, но если в Первой лиге они проходят, то здесь реализация стопроцентная.

Фонсека сказал, что мы уже победители, раз дошли до финала, являемся командой, которая уже заслужила уважение. Было очень приятно слышать это от такого специалиста, равно как и то, что после финального свистка ребята из Шахтера подходили и благодарили нас за проведенный матч.

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Хоть мы проиграли 0:4 и преимущество соперника было подавляющим, мне не в чем упрекнуть своих футболистов. Они старались, насколько могли. В Первой лиге у нас есть 5 замен, а в Премьер-лиге – 3. Нужно было по нашим правилам играть: возможно, хоть как-то были бы в равных условиях. Это шутка, конечно", – цитирует Лавриненко официальный сайт Шахтера.

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