Товарищеский матч

Шахтер – Градец-Кралове – 0:2

Голы: – Шашинка, 23, 66

Состав Шахтера: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Кевин

Предыдущий товарищеский матч Шахтер провел еще 28 декабря. С тех пор команда лишь тренировалась, а сегодня вернулась в игровой ритм сразу двумя матчами. Против Градец-Кралове Марино Пушич выставил состав, приближенный к основному. На замене также было лишь пять исполнителей. Очевидно, что остальные футболисты через несколько часов должны сыграть против Вележа.

Ранее на турецких полях "горняки" провели три поединка: обыграли Лех (3:1) и Пюник (2:0), а с Марибором расписали безголевую ничью. Для Градец-Кралове сегодняшний спарринг был уже шестым за последний месяц. Это и неудивительно, ведь чехи через неделю возобновляют национальный чемпионат. Там соперник находится в середине турнирной таблицы.

Разница в функциональной готовности стала ключевым фактором. Состав Шахтера был ориентирован на комбинационную игру с мячом. Однако чехи (в стартовом составе Градеца вышло сразу десять игроков этой национальности) банально были быстрее и выносливее. "Горнякам" было тяжело поддерживать такую интенсивность. Также показательно преимущество соперника на стандартах – они ничего не дали создать у своих ворот, а вот во владениях Ризныка проблемы возникали.

Шахтер за первый тайм может занести себе в актив лишь стартовые минуты, когда опасно пробивал Сикан. Затем были лишь постоянные попадания в офсайд (по меньшей мере четыре раза). Конечно, дончане больше держали мяч, но это был контроль ради контроля. Показательным стал эпизод где-то на 20 минуте. Зажав чехов в их штрафной, "горняки" так и не смогли обострить. Игроки постоянно искали Судакова. В конце концов, Георгий попытался вывести на удар Сикана, но защитники легко разгадали этот замысел.

Градец-Кралове выбрал стратегию игры на контратаках. Одна из них и принесла гол. После врывания из глубины забил Шашинка, которого не успел накрыть Судаков. Чехи могли удвоить преимущество на старте второй половины. Вашулин мощно бил в девятку ворот Ризныка, но Дмитрий совершил великолепный сейв, отбив мяч.

Очень классно ответил Шахтер, создав несколько моментов. Сикан, оказавшись перед голкипером, решил его перебрасывать. Оппонент прочитал замысел Даниила и перевел на угловой. Подавать пришлось дважды подряд – "горняки" наконец смогли создать моменты после этих стандартов (в частности, Зубков и Конопля). Следом уже позиционная атака завершилась передачей Сикана на Судакова. Георгию помешали с близкого расстояния переправить мяч в сетку.

Ближе к 60-й минуте Шахтер не просто держал мяч, а по-настоящему доминировал. Отметим Кевина. Бразильский новичок создал себе пространство для удара из-за пределов штрафной. Было очень опасно, но голкипер Градец-Кралове также показал, что умеет делать красивые сейвы. Итог этой активности "горняков" оказался неожиданным. Чехи забили во второй раз. Опять это сделал Шашинка, который классно пробил с линии штрафной в ближний угол.

Завершение матча было довольно спокойным. Шахтер несколько раз обострял благодаря Судакову, который находил лучшие варианты разыграть угловой. Чехи еще разок использовали подачу с фланга – Хайнс вполне мог делать счет разгромным, но простил. Поэтому "горняки" потерпели первое поражение на этих сборах, не забив ни одного гола за два последних матча.