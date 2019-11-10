Шахтар – Динамо: Сабо оцінив шанси обох команд на перемогу

Колишній тренер Динамо, а нині телевізійний експерт Йожеф Сабо, поділився очікуваннями від центрального матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги між Шахтарем та Динамо.

"Шахтар має перевагу у добу відпочинку, хоча вони теж виклалися на всі 100% у Загребі. Динамо потрібно було відновитися за два дні. Звісно, будуть заміни, бо грати постійно одним складом неможливо. Шахтареві не допоможуть Патрік, Степаненко, Марлос не в найкращому стані, але у "гірників" є два повноцінних склади. Вийдуть молоді, талановиті бразильці і гратимуть. А от кияни, боюсь, можуть не відновитися до цієї гри.

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Шахтар буде дуже серйозно готуватися до поєдинку. "Гірники" розуміють, що Кубок України вже програли і потрібно обов'язково перемагати Динамо у чемпіонаті або хоча б не програти. Думаю, буде відкрита гра. Михайличенко розуміє, що якщо з Шахтарем відійти назад, то будуть проблеми. Вважаю, що шанси на перемогу – рівні. Нас очікує цікавий матч", – сказав Сабо у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, вже сьогодні, 10 листопада, у Харкові донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у рамках 14-го туру української Прем’єр-ліги. Початок матчу о 17:00.

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