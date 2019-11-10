Шевчук: Буде українське дербі – і цим все сказано

Екс-захисник Шахтаря та збірної України, а нині футбольний телеексперт В'ячеслав Шевчук, охарактеризував стан справ у Динамо та Шахтарі, а також поділився очікуваннями від класичного протистояння українських грандів.

"Буде українське дербі. І цим все сказано. І Динамо, і Шахтар провели дуже складні поєдинки. Провели на хорошому рівні. Хоча й не виграли, але показали хорошу гру, як одні, так і інші. Шахтар і Динамо зараз знаходяться в хороших кондиціях, гарному тонусі. Думаю, у команд буде достатньо сил, хоча Динамо мало на день менше часу для відновлення. Але я впевнений, що хлопці покажуть хороший матч і продемонструють якісну гру.

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Стосовно кадрової ситуації... Футбол така гра, в якій потрібно користуватися моментами. Що відбувається в Динамо? Попов себе дуже добре зараз проявляє. Він молодий хлопець, але добре проявляє себе саме стабільною грою. І плюс Шабанов. Це дуже хороша зв'язка. У Динамо вибули Бурда і Кадар, але їх чудово замінили Попов і Шабанов, які показують дуже хороший рівень. Те ж саме стосується і Шахтаря: замість Степаненка з Загребом вийшов Маркос Антоніо, вийшов Тете – обидва молоді хлопці і вони допомогли команді здобути цю важливу нічию. Тому кожен гравець повинен бути готовий щодня вийти і проявити себе. Він повинен битися за своє місце. Гравець може скористатися моментом і за рахунок цього побудувати собі кар'єру.

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Щодо кубкового матчу, то Шахтар провів його не краще, не дуже добре був підготовлений. Динамо навпаки показало, напевно, свою найкращу гру у цьому сезоні і вона (гра – прим.) дала дуже велику психологічну впевненість. Ми це бачимо зараз і в чемпіонаті, і в Лізі Європи. З Копенгагеном на виїзді вони провели хороший матч, набагато краще, ніж домашній. Це дуже важлива гра для Динамо, щоб скоротити відставання від Шахтаря. Якщо програють матч – буде складно", – сказав Шевчук у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, вже сьогодні, 10 листопада, у Харкові донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у рамках 14-го туру української Прем’єр-ліги. Початок матчу о 17:00.

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