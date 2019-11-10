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Шахтер – Динамо: Сабо оценил шансы обеих команд на победу

13:13 158 Читати українською
Шахтер – Динамо: Сабо оценил шансы обеих команд на победу
Йожеф Сабо / Фото из открытых источников

Бывший тренер Динамо, а ныне телевизионный эксперт Йожеф Сабо, поделился ожиданиями от центрального матча 14-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо.

 

"Шахтер имеет преимущество в сутки отдыха, хотя они выложились на все 100% в Загребе. Динамо нужно было восстановиться за два дня. Конечно, будут замены, потому что играть постоянно одним составом невозможно. Шахтеру не помогут Патрик, Степаненко, Марлос не в лучшем состоянии, но у "горняков" есть два полноценных состава. Выйдут молодые, талантливые бразильцы и сыграют. А вот киевляне, боюсь, могут не восстановиться к этой игре.

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Шахтер будет очень серьезно готовиться к поединку. "Горняки" понимают, что Кубок Украины уже проиграли и нужно обязательно побеждать Динамо в чемпионате или хотя бы не проиграть. Думаю, будет открытая игра. Михайличенко понимает, что если с Шахтером отойти назад, то будут проблемы. Считаю, что шансы на победу – равны. Нас ожидает интересный матч", – сказал Сабо в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, уже сегодня, 10 ноября, в Харькове донецкий Шахтер примет киевское Динамо в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. Начало матча в 17:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо
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