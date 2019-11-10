Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

Шахтар приймає Динамо в рамках 14-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Традиційно, у Класичному дербі визначається, хто буде чемпіоном, але цього разу навіть найбільш відданим вболівальникам киян важко повірити у можливість тріумфу при відриві "гірників" у 10 очок. Навіть скорочення цієї відстані до семи залікових балів особливо не змінить ситуацію – хіба що "біло-сині" будуть перемагати в усіх наступних матчах включно з двома додатковими поєдинками проти Шахтаря. Тим не менш, іскра в цьому матчі буде, адже всього два тижні тому динамівці винесли чемпіона у Кубку, а Степаненко після цього наїхав на арбітраж – і це при тому, що його могли вилучити ще у першому таймі. Словом, кожному в сьогоднішньому поєдинку є що доводити.

Сильні й слабкі сторони Динамо

Динамо при Олексію Михайличенку залишає неоднозначне враження. З одного боку маємо домінування в чемпіонаті – в останніх семи матчах УПЛ кияни забили 18 голів, пропустивши всього один автогол. З іншого боку, в поєдинках проти команд, які добре прсингують, "біло-сині" виглядають не так переконливо, з великими труднощами здолавши Олександрію й програвши Десні, а у єврокубках до цього додалися три нічиї проти Копенгагена та Лугано. Втім, саме завдяки агресивному пресингу Динамо перемогло Шахтар у Кубку, взагалі не випускаючи "гірників" за центральне коло в перші 10 хвилин. В чому віце-чемпіони точно сильніші за лідера, так це в обороні, де просто шикарну гру демонструють Попов, Шабанов і Миколенко.

Основною проблемою киян є залежність від форми лідерів. Особливо це стосується центру поля, де найбільшу вагу набрав Сидорчук – коли він у формі, то має 9 повернень м'яча на чужій половині поля, 90% точності передач, а також забиває шедевральний гол Шахтарю. Коли капітан не в формі – в нього всього 4 відбирання (в 14 епізодах) та 1 перехоплення, хоча за якістю передач він все одно найкращий. На жаль, сьогодні він не зіграє через дискваліфікацію, однак картина показова. Шепелєв за рівнем впливу не стоїть і поруч.

Не дуже вражає і Циганков, хоча з тим же Копенгагеном йому вдався асист на Вербіча. Викликають запитання і рішення тренерського штабу, який протягом двох суперскладних матчів поспіль не зробив жодної заміни до 88-ї хвилини. Словом, в Динамо все складно.

Сильні й слабкі сторони Шахтаря

Шахтар – безумовний лідер УПЛ, який влаштовує погроми навіть другим складом. Підопічні Луїша Каштру в рамках чемпіонату забили вже 39 голів, пропустивши всього шість і не допустивши жодної поразки – виключенням стала Олександрія, якій вдалося відібрати очки у "гірників". Власне, про сильні сторони Шахтаря довго говорити не доводиться – у донеччан найкраща кадрова комплектація, досвід топ-матчів у Лізі чемпіонів та продумана організація в атаці. За якістю та стабільністю гри це однозначно найкраща українська команда. Шахтар тягне вниз гра в обороні та вихід з-під пресингу.

Більшу частину часу цей мінус залишається непомітним, однак у кожному з топ-матчів "гірники" отримують масу проблем: вони взагалі нічого не змогли протиставити Манчестер Сіті, відверто відскочили з Динамо Загреб, безапеляційно програли Динамо Київ, розписали нічию з Олександрією та пропустили від Зорі три голи – і це лише найбільш пам'ятні невдачі. Центр оборони донеччан, складений з Матвієнка та Кривцова, допускає грубі помилки практично в кожній грі, а фулбеки грають по бразильський системі (топово попереду і як доведеться – позаду).

При цьому помітно, що у Луїша Каштру немає значного досвіду головного тренера – він довго регує на ходи своїх візаві й приймає прогнозовані рішення у відповідь, що особливо яскраво продемонструвало кубкове Класичне. Тренерський штаб і футболісти виявились просто неготовими до агресивного тиску Динамо, а все, що вдалося придумати перерві – це перевести Коноплянку вправо. Втім, тренерський штаб Олексія Михайличенка також не вражає оперативністю (чого лише коштує епопея із заміною Гармаша).

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Це Класичне дербі стане 63-м в рамках чемпіоната України. 62 поєдинки цих команд в УПЛ зафіксували 24 перемоги Динамо та 21 звитягу Шахтаря, а ще 17 матчів завершились внічию.

2. Загальний рахунок протистояння у Класичних дербі, проведених в рамках чемпіонатів України – 78:72 на користь Динамо.

3. У Харкові в рамках УПЛ було проведено всього 6 Класичних. Шахтар переміг у них лише одного разу, зазнавши при цьому трьох поразок та двічі зігравши внічию. Загальний рахунок протистояння у Харкові в чемпіонаті – 6:8 на користь "столичних".

4. Найрезультативніший матч між цими командами був зіграний саме в рамках УПЛ – 12 грудня 2016 року у Києві динамівці поступились "гірникам" з рахунком 3:4.

5. Шахтар востаннє програвав в УПЛ 3 серпня 2018 року, у Києві, і саме від Динамо — 0:1

6. "Гірники" не знають поразок в Чемпіонатах вже 42 матчі поспіль: +36=6, а на своєму полі — 25 ігор: +20=5

7. Динамо дві з трьох своїх найбільших поразок у чемпіонатах зазнало саме від Шахтаря (двічі по 0:3).

Кадрова ситуація

У "гірників" з кадрами непросто. Точно не зможуть зіграти Євген Коноплянка та Манор Соломон, які зазнали пошкодження в останніх матчах і не потрапили до заявки. Алан патрік пропустить матч через дискваліфікацію, однак є і позитивні новини – у загальну групу повернувся Майкон. Втім, його участь у поєдинку доволі сумнівна.

Динамівцям не допоможе дискваліфікований Сергій Сидорчук, а у лазареті залишаються Денис Бойко та Микита Бурда. Вже повинні були відновитися від травм Тамаш Кадар і Віталій Буяльський – поява першого малоймовірна, а от другий може вийти в основі. Якщо, звісно, буде готовим.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоіно – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Караваєв, Циганков, Вербіч – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч у Києві дав яскравий приклад того, як потрібно грати проти Шахтаря. Вірогідно, і зараз динаміці кинуться у високий пресинг з перших хвилин, однак тепер у них немає гармати Сидорчука (і його передач), а донеччани мають бути готовими до такого старту. Великої кількості голів у Класичному також не повинно бути. Команди занадто добре знають один одного.

Обидва колективи виснажені важким календарем з топ-матчами, в яких потрібно було викластись на максимум. Втім, більше сил віддали "гірники", тож один пропущений Шахтарем м'яч точно можна прогнозувати – наприклад, зі стандарту. Втім, футбол Динамо ще не досягнув того рівня, щоб не пропускати від топ-колективів. Найбільш вірогідно, що матч завершиться результативною нічиєю.