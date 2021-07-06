"Є така ситуація. Всі звикли, що матч за Суперкубок України відкриває чемпіонат. Виникла ситуація, ми всі бачили, як наші хлопці відстоювали інтереси України на Євро-2020. Отримали запит від Динамо, а Шахтар його підтримав. Клуби домовилися перенести дату матчу за Суперкубок на 22 вересня.

Динамо скоротить відпустку гравців збірної України, – джерело

Так, може бути певне невдоволення уболівальників, тому що багато квитків вже реалізовано. Люди спланували відвідування матчу, але ситуація склалася така. Вважаю, ми повинні підтримати наших хлопців, щоб дати їм можливість більш якісно підготуватися до нового сезону. У збірної України також важливі матчі за право виходу на ЧС-2022. Напевно, це найменше, що ми можемо зробити для підтримки наших хлопців", – резюмував Дикий у коментарі Футбол NEWS.

Суперкубок України-2021 мав відбутися 24 липня на НСК Олімпійський, але його перенесено на 22 вересня. Час та місце проведення залишаються без змін. Квитки, придбані на матч, будуть дійсними.

Шахтар – Тюркгюджю: перемога на останніх хвилинах, повернення збірників і перші проблиски роботи Де Дзербі