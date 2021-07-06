"Есть такая ситуация. Все привыкли, что матч за Суперкубок Украины открывает чемпионат. Возникла ситуация, мы все видели, как наши ребята отстаивали интересы Украины на Евро-2020. Получили запрос от Динамо, а Шахтер его поддержал. Клубы договорились перенести дату матча за Суперкубок на 22 сентября.

Динамо сократит отпуск игроков сборной Украины, – источник

Да, может быть определенное недовольство болельщиков, потому что много билетов уже реализовано. Люди спланировали посещение матча, но ситуация сложилась такая. Считаю, мы должны поддержать наших ребят, чтобы дать им возможность более качественно подготовиться к новому сезону. У сборной Украины также важные матчи за право выхода на ЧМ-2022. Наверное, это самое малое, что мы можем сделать для поддержки наших ребят", – резюмировал Дикий в комментарии Футбол NEWS.

Суперкубок Украины-2021 должен был состоятся 24 июля на НСК Олимпийский, но его перенесли на 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Билеты, приобретенные на матч, будут действительными.

Шахтер – Тюркгюджю: победа на последних минутах, возвращение сборников и первые проблески работы Де Дзерби