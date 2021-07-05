Футболісти київського клубу, які брали участь в Євро-2020, повернулися в Україну 4 липня, але зможуть відпочити менше тижня.

Соль попрощався з Тенеріфе – засмучений форвард повертається в Динамо

"Збірники Динамо приєднаються до команди на другому зборі. Після короткої відпустки. Меншої, ніж спочатку розраховували", – повідомляє Динамо Киев Inside.

До слова, перший тренувальний збір киян триватиме до 7 липня. У цей день команда зіграє спаринг проти Люцерна і повернеться в Київ. Однак вже 10-го липня Динамо знову повернеться у Швейцарію, де також проведе другий збір.

"Самотужки не можу підняти виделку": цікавив Динамо, забивав Шахтарю і Карпатам, а тепер бореться із рідкісною недугою