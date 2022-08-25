Матч Шахтер – Динамо может быть сыгран на одном из стадионов Лондона. Об этом сообщает Tribuna, ссылаясь на источники, близкие к "горнякам".

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Главный тренер Динамо Мирча Луческу поддержал идею проведения игры в столице Великобритании. Сейчас согласовываются организационные вопросы. Все средства, заработанные от продажи билетов, будут переданы на гуманитарные нужды и ВСУ.

Классическое в рамках 7-го тура УПЛ запланировано на 15 октября. "Горняки" уже стартовали в чемпионате, расписав ничью с Металлистом 1925. Киевляне пока не сыграли ни одного поединка.

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