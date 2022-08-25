Директор Шахтаря з маркетингу Дмитро Кириленко готується до великих організаційних викликів в умовах війни і постійного переміщення між містами.

– Клуб зараз базується у Варшаві?

– Лише команда. База клубу залишається у Києві. Немає причин, через які я теж повинен їздити. Але команда – гравці, тренери, медперсонал – перебуватиме у Варшаві та їздитиме в Україну на матчі чемпіонату, а потім назад на матчі Ліги чемпіонів. Але клуб, офіс та інші люди залишаються у Києві.

Ми всі зараз працюємо у Києві. Після тренування люди з команди – персонал та гравці – можуть робити все, що захочуть. Одні їдуть додому, інші зустрічаються з друзями, а треті починають допомагати Україні.

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– Безперервні подорожі із Варшави до України на матчі чемпіонату будуть величезною логістичною проблемою.

– Це правда. Ухвалюючи рішення, ми підрахували, скільки кілометрів доведеться подолати команді з вересня до листопада. Це приблизно 8-10 тисяч кілометрів. І це без урахування майбутніх виїзних матчів Ліги чемпіонів. Ми враховували лише поїздки на матчі Ліги чемпіонів у Варшаву та матчі чемпіонату. Ми зіграємо усі матчі української ліги в Україні. Тому ми постійно рухатимемося між Варшавою та Львовом, Києвом чи іншими містами України.

– Тобто немає ідеї грати матчі української ліги у Польщі? Наприклад, матчі Шахтаря з київським Динамо, яке свої єврокубкові матчі проводило у Лодзі, а незабаром гратиме у Кракові.

– Це єдина така ймовірність. Ми можемо грати матчі чемпіонату України за межами України, але лише з іншими учасниками єврокубків, такими як київське Динамо чи СК Дніпро-1. Тому так, це питання ми підіймаємо. Ми ще не вирішили, де гратимемо з Динамо, але можливий матч за межами України, – пояснив Кириленко в інтерв'ю Interia.

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