Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на поєдинок 25-го туру чемпіонату України проти київського Динамо.

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Реалізація перепусток традиційно відбуватиметься у декілька етапів. На 1 етапі (з 14 лютого) придбати тікети зможуть лише власники абонементів сезону-2021/22 та передплатники Shakhtar Club. Другою чергою (з 21 лютого) перепустки зможуть дозволити собі вболівальники, які відвідали 3 та більше матчів чемпіонату України у поточному сезоні. 3-й етап (з 23 лютого) – продаж для тих, хто відвідав хоча б 1 матч УПЛ. На 4-му етапі (з 28 лютого) квитки стануть доступними для вболівальників, які були пристутні на хоча б 1 матчі Ліги чемпіонів цього сезону. Інформація про вільний продаж буде оприлюднена пізніше.

До слова, вартість квитків варіюється від 50 до 8 000 гривень.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 16 квітня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 20:00.

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