Шахтер на своем сайте объявил о начале продаж билетов на поединок 25-го тура чемпионата Украины против киевского Динамо.

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Реализация пропусков традиционно будет проходить в несколько этапов. На 1 этапе (с 14 февраля) приобрести тикеты смогут лишь владельцы абонементов сезона-2021/22 и подписчики Shakhtar Club. Второй очередью (с 21 февраля) пропуска смогут позволить себе болельщики, посетившие 3 и более матчей чемпионата Украины в текущем сезоне. 3-й этап (с 23 февраля) – продажа для посетивших хотя бы 1 матч УПЛ. На 4-м этапе (с 28 февраля) билеты станут доступны для болельщиков, присутствовавших хотя бы на 1 матче Лиги чемпионов этого сезона. Информация о свободной продаже будет обнародована позже.

К слову, стоимость билетов варьируется от 50 до 8000 гривен.

Напомним, поединок состоится 16 апреля на НСК Олимпийский. Начало встречи в 20:00.

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