"Я задоволений, що Шахтар дуже швидко порозумівся з Мудриком і Судаковим. Ми давно знаємо, що вони величезні таланти. Вони заслужили на нові контракти.

Шахтар продовжив контракти з Мудриком та Судаковим

Ми показуємо їм, що поважаємо їхній талант та роботу, а також серйозно на них розраховуємо у наступні п'ять років. Судаков, Мудрик плюс Бондаренко – це три діаманти Шахтаря та українського футболу, яких потрібно виховувати та піднімати на високий рівень. У них божевільний талант, і кожен із них різний. Таких футболістів, як Михайло Мудрик, загалом мало. Судаков – унікальний футболіст, який може грати вісімку, шістку, десятку. Бондаренко – те саме. Я впевнений, що ці три футболісти в майбутньому дадуть дуже багато Шахтарю та українському футболу", – цитує Срну офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, Мудрик і Судаков продовжили з Шахтарем контракти до 31 грудня 2026 року.

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