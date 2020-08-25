Шахтар – Динамо: Гецко виділив головний чинник, який допоможе киянам у матчі за Суперкубок

"Дербі у нас одне, тому амбіції обох суперників будуть бити через край. Найкращий тренер в історії Шахтаря очолив Динамо, а це саме по собі вже несе інтригу. Я не сумніваюся в тому, що Мірча Луческу захоче піднести сюрприз своєму колишньому клубу.

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Судячи з першого матчу киян, здалося, що тренер зумів налагодити взаємини з підопічними. Думаю, майбутнє Динамо за молодими футболістами. Хоча впевнений, що селекція буде, і наставник захоче взяти в команду кількох якісних іноземців. Що з усього цього вийде, буде зрозуміло пізніше, але у першому турі "біло-сині" виглядали непогано. Для футболістів Динамо зараз важливо зарекомендувати себе, оскільки поблажок ні для кого не буде. Гратимуть найсильніші.

Що стосується Шахтаря, то клас його виконавців трохи вищий. Зараз на папері "гірники" фаворити протистояння, але амбіції, настрій і самовіддача у найближчому матчі можуть допомогти Динамо. Все вирішиться в одній грі, тому налаштуватися на такий бій буде легше, ніж, наприклад, на двораундове протистояння. Зараз на перше місце вийде психологія, а Луческу у цьому плані досвідчений наставник. Ось тільки чи вистачить майстерності у самих футболістів? У "гірників" зіграніший і досвідченіший колектив, тому я все-таки віддам перевагу Шахтареві, у якого виконавський клас вище. Думаю, команда Луїша Каштру переможе з рахунком 2:1, але я вірю, що інтрига у матчі буде тримати телеглядачів в напрузі до самого фінального свистка.

Зрешто, навіть якщо Динамо програє гідно, його навряд чи за це будуть лаяти, але якщо "біло-синім" вдасться стрибнути вище голови, то для них це буде величезний плюс в плані становлення команди", – сказав Гецко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок відбудеться вже сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський. Матч вперше в історії пройде у Києві. Початок зустрічі о 21:00.

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