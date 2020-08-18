Суперкубок України: УПЛ оголосила дату та місце проведення матчу

Українська Прем'єр-ліга остаточно визначилась з містом і місцем зустрічі Шахтаря і Динамо у розіграші Суперкубка-2020.

Вже у найближчу п'ятницю, 21 серпня, стартує новий чемпіонат України у найвищому дивізіоні. А після проведення першого туру УПЛ відбудеться матч за Суперкубок, в якому зійдуться чемпіон та віце-чемпіон минулого сезону – Шахтар та Динамо.

Шахтар – Динамо: визначився номінальний господар в матчі за Суперкубок України 2020

Поєдинок пройде 25 серпня у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:00.

Цікаво, що XVII за ліком розіграш Суперкубка України відбудеться у Києві вперше. Найбільше матчів цієї категорії – десять – прийняла Одеса (2004-2007, 2013, 2015-2019). Двічі фінал проходив у Полтаві (2008, 2011) і по разу Суперкубок приймали Суми (2009), Запоріжжя (2010), Луганськ (2012) та Львів (2014).

Трансляцію матчу можна буде переглянути на телеканалах ТРК "Україна" та "Футбол" 1/2/3.

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