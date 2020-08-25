Шахтер – Динамо: Гецко выделил фактор, который поможет киевлянам в матче за Суперкубок

"Дерби у нас одно, поэтому амбиции обоих соперников будут бить через край. Лучший тренер в истории Шахтера возглавил Динамо, а это само по себе уже несет интригу. Я не сомневаюсь в том, что Мирча Луческу захочет преподнести сюрприз своему бывшему клубу.

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Судя по первому матчу киевлян, показалось, что тренер сумел наладить отношения с подопечными. Думаю, будущее Динамо за молодыми футболистами. Хотя уверен, что селекция будет, и наставник захочет взять в команду нескольких качественных иностранцев. Что из всего этого получится, будет понятно позже, но в первом туре "бело-синие" выглядели неплохо. Для футболистов Динамо сейчас важно зарекомендовать себя, поскольку поблажек ни для кого не будет. Сыграют сильнейшие.

Что касается Шахтера, то класс его исполнителей немного выше. Сейчас на бумаге "горняки" фавориты противостояния, но амбиции, настроение и самоотдача в ближайшем матче могут помочь Динамо. Все решится в одной игре, поэтому настроиться на такой бой будет легче, чем, например, на двухраундовое противостояние. Сейчас на первое место выйдет психология, а Луческу в этом плане опытный наставник. Вот только хватит ли мастерства у самых футболистов? У "горняков" более сыгранный и опытный коллектив, поэтому я все-таки отдам предпочтение Шахтеру, у которого исполнительский класс выше. Думаю, команда Луиша Каштру победит со счетом 2:1, но я верю, что интрига в матче будет держать телезрителей в напряжении до самого финального свистка.

В конце концов, даже если Динамо проиграет достойно, его вряд ли за это будут ругать, но если "бело-синим" удастся прыгнуть выше головы, то для них это будет огромный плюс в плане становления команды", – сказал Гецко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок за Суперкубок состоится уже сегодня, 25 августа, на НСК Олимпийский. Матч впервые в истории пройдет в Киеве. Начало встречи в 21:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины