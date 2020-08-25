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Федецький спрогнозував переможця у битві за Суперкубок України

08:54 - Читать на русском
Федецький спрогнозував переможця у битві за Суперкубок України
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Шахтаря Артем Федецький вважає свою колишню команду беззаперечним фаворитом у першому Класичному цього сезону.

 

"Прогнозую перемогу Шахтаря. Переконаний, що чемпіонська гегемонія "гірників" продовжуватиметься наступні 5 років. Немає поки другої сили, яка може гідно конкурувати за чемпіонство в Україні.

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З появою Луческу в Динамо підсилення поки немає. Тому Шахтар повинен перемогти", – сказав Федецький у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок відбудеться вже сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський. Матч вперше в історії пройде у Києві. Початок зустрічі о 21:30.

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Теги
Артем Артем Федецький Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо
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