Федецький спрогнозував переможця у битві за Суперкубок України

Екс-захисник Шахтаря Артем Федецький вважає свою колишню команду беззаперечним фаворитом у першому Класичному цього сезону.

"Прогнозую перемогу Шахтаря. Переконаний, що чемпіонська гегемонія "гірників" продовжуватиметься наступні 5 років. Немає поки другої сили, яка може гідно конкурувати за чемпіонство в Україні.

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З появою Луческу в Динамо підсилення поки немає. Тому Шахтар повинен перемогти", – сказав Федецький у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок відбудеться вже сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський. Матч вперше в історії пройде у Києві. Початок зустрічі о 21:30.

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