Шахтар – Десна розсудить Бойко: УПЛ оголосила суддівські призначення 25-го туру

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 25-го туру УПЛ.
Центральний матч 25-го туру УПЛ, у якому зійдуться Шахтар та Десна, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойком, інформує офіційний сайт комітету арбітрів УАФ.
Зоря – Динамо, Шахтар – Олександрія: розклад матчів 26-го та 27-го турів УПЛ
6 червня, субота
Львів – СК Дніпро-1 – Ярослав Козик (Мукачево)
Шахтар – Десна – Сергій Бойко (Київська область), Микола Балакін – арбітр VAR
7 червня, неділя
Зоря – Колос – Анатолій Абдула (Харків)
Олімпік – Маріуполь – Олександр Дердо (Чорноморськ)
Динамо – Олександрія – Віталій Романов (Дніпро), Євген Арановський – арбітр VAR
Нагадаємо, матч Ворскла – Карпати скасований через спалах COVID-19 у львівському клубі.
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