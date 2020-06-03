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Шахтар – Десна розсудить Бойко: УПЛ оголосила суддівські призначення 25-го туру

14:19 200 Читать на русском
Шахтар – Десна розсудить Бойко: УПЛ оголосила суддівські призначення 25-го туру
Шахтар – Десна / ФК Шахтар

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 25-го туру УПЛ.

Центральний матч 25-го туру УПЛ, у якому зійдуться Шахтар та Десна, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойком, інформує офіційний сайт комітету арбітрів УАФ.

Зоря – Динамо, Шахтар – Олександрія: розклад матчів 26-го та 27-го турів УПЛ

6 червня, субота

Львів – СК Дніпро-1 – Ярослав Козик (Мукачево)

Шахтар – Десна – Сергій Бойко (Київська область), Микола Балакін – арбітр VAR

7 червня, неділя

Зоря – Колос – Анатолій Абдула (Харків)

Олімпік – Маріуполь – Олександр Дердо (Чорноморськ)

Динамо – Олександрія – Віталій Романов (Дніпро), Євген Арановський – арбітр VAR

Нагадаємо, матч Ворскла – Карпати скасований через спалах COVID-19 у львівському клубі.

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