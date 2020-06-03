Шахтер – Десна рассудит Бойко: УПЛ объявила судейские назначения 25-го тура

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах очередного тура УПЛ.
Центральный матч 25-го тура УПЛ, в котором сойдутся Шахтер и Десна, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко, информирует официальный сайт комитета арбитров УАФ.
Заря – Динамо, Шахтер – Александрия: расписание матчей 26-го и 27-го туров УПЛ
6 июня, суббота
Львов – СК Днепр-1 – Ярослав Козык (Мукачево)
Шахтер – Десна – Сергей Бойко (Киевская область), Николай Балакин – арбитр VAR
7 июня, воскресенье
Заря – Колос – Анатолий Абдула (Харьков)
Олимпик – Мариуполь – Александр Дердо (Черноморск)
Динамо – Александрия – Виталий Романов (Днепр), Евгений Арановский – арбитр VAR
Напомним, матч Ворскла – Карпаты отменен из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе.
"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії