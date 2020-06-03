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Шахтер – Десна рассудит Бойко: УПЛ объявила судейские назначения 25-го тура

14:19 68 Читати українською
Шахтер – Десна рассудит Бойко: УПЛ объявила судейские назначения 25-го тура
Шахтер – Десна / ФК Шахтер

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах очередного тура УПЛ.

Центральный матч 25-го тура УПЛ, в котором сойдутся Шахтер и Десна, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко, информирует официальный сайт комитета арбитров УАФ.

Заря – Динамо, Шахтер – Александрия: расписание матчей 26-го и 27-го туров УПЛ

6 июня, суббота

Львов – СК Днепр-1 – Ярослав Козык (Мукачево)

Шахтер – Десна – Сергей Бойко (Киевская область), Николай Балакин – арбитр VAR

7 июня, воскресенье

Заря – Колос – Анатолий Абдула (Харьков)

Олимпик – Мариуполь – Александр Дердо (Черноморск)

Динамо – Александрия – Виталий Романов (Днепр), Евгений Арановский – арбитр VAR

Напомним, матч Ворскла – Карпаты отменен из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе.

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