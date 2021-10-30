"Сьогодні дуже добре зіграли у першому таймі. Мені лише не сподобалося, що ми пропустили 1 гол, коли Десна один чи два рази грала на нашій половині поля. А потім ми могли і мали забити більше голів і покращити наш рівень через ці ситуації. Показники нашого прогресу – якщо з'являються шанси, ми забиваємо гол; думати, що ніколи не достатньо, і не думати, що ми Шахтар, і не можемо легко перемогти у матчі, а виграти, коли це потрібно.

Шахтар – Десна – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Що сказав Мудрику після першого гола Шахтаря? Я пояснив йому, що коли йде крос – передача з іншого боку – нападник має бути готовим забивати, як це зробив Соломон. Мудрик міг зробити те саме у другому таймі. Виступ Судакова? Думаю, він знайшов упевненість у собі, як і Мудрик знайде, як і Тете, Бондар. І я хотів би, щоб Бондаренко мав більше шансів – це ще один наш талант. Бо вони усі молоді, сильні, українці. Ми знаємо, що це їхнє майбутнє і у нас є такі гравці.

Чия помилка у пропущенному голі? Марлона та Бондаря – обох. Я дуже злий, тому що ми пропустили такий гол, у тому випадку ми були удвох проти одного. Не повинні пропускати, коли ми цього не заслуговуємо", – зазначив Де Дзербі у ефірі УПЛ Online.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Десну (4:1) та продовжив переслідувати Динамо у боротьбі за першу сходинку, набравши 32 очки.

Шахтар розгромив Десну й продовжив гонитву за Динамо – хороший настрій перед Реалом псують огріхи в обороні