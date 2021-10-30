"Сегодня очень хорошо сыграли в первом тайме. Мне только не понравилось, что мы пропустили 1 гол, когда Десна один или два раза сыграла на нашей половине поля. А потом мы могли и должны были забить больше голов и улучшить наш уровень из-за этих ситуаций. Показатели нашего прогресса – если возникают шансы, мы забиваем гол; думать, что никогда недостаточно, и не думать, что мы Шахтер, и не можем легко победить в матче, а выиграть, когда это нужно.

Шахтер – Десна – 4:1 – видео голов и обзор матча

Что сказал Мудрику после первого гола Шахтера? Я объяснил ему, что когда идет кросс – передача с другой стороны – нападающий должен быть готов забивать, как это сделал Соломон. Мудрик мог сделать то же во втором тайме. Выступление Судакова? Думаю, он нашел уверенность в себе, как и Мудрик найдет, как и Тете, Бондарь. И я хотел бы, чтобы у Бондаренко имел больше шансов – это еще один наш талант. Потому что все молодые, сильные, украинцы. Мы знаем, что это их будущее, и у нас есть такие игроки.

Чья ошибка в пропущенном голе? Марлона и Бондаря – обоих. Я очень зол, потому что мы пропустили такой гол, в том случае мы были вдвоем против друга. Не должны пропускать, когда мы этого не заслуживаем", – отметил Де Дзерби в эфире УПЛ Online.

Напомним, Шахтер разгромил Десну (4:1) и продолжил преследовать Динамо в борьбе за первую строчку, набрав 32 очка.

Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – хорошее настроение перед Реалом портят огрехи в обороне